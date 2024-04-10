Авіаудар по Костянтинівці: з-під завалів дістали тіла дорослих і дитини (кадри руйнувань)

Внаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик.
У Костянтинівці Донецької області на місці влучання авіабомби рятувальники дістали тіла трьох загиблих – двох дорослих та дитини.
Про це повідомили в ДСНС України.
У відомстві нагадали, що 9 квітня російська авіація поцілила у двоповерхівку в Костянтинівці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована.
Рятувальники загасили загоряння будівельного сміття та дістали тіло загиблого чоловіка 1964 року народження.
Вже вранці 10 квітня надзвичайники дістали з-під завалів тіла жінки 1981 року народження і хлопчика 2011 року народження.
Аварійно-рятувальні роботи завершені.
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Нагадаємо, 9 квітня Костянтинівка зазнала авіаудару. Спершу було відомо про одного загиблого і двох поранених. Під завалами одного з будинків могли перебувати двоє людей, тож надзвичайники влаштували пошуково-рятувальну операцію.
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