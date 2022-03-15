Авіаудар по Міжнародному аеропорту Дніпра: прокуратура відкрила кримінальне провадження

В результаті події постраждала одна людина.

У Дніпрі прокуратура області відкрила кримінальне провадження за фактом авіаударів по Міжнародному аеропорту, яке сталося вночі 15 березня.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, окупанти завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту в Дніпрі близько 03:00. Внаслідок чого постраждала одна людина.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

“Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 КК України. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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