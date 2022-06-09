Авіаудар по Новоград-Волинському завдали ворожі літаки, які піднялися з аеродрому Білорусі

Авіаудар по Новоград-Волинському завдали ворожі літаки, які піднялися з аеродрому Білорусі

Росія обстріляла Новоград-Волинський Житомирської області за допомогою трьох ворожих літаків, які злетіли з білоруського аеродрому.

Як уточнили у Генеральному штабі ЗСУ, ракети випустили по місту два СУ-34 і один Су-30.

Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов у четвер, 9 червня.

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"Сьогодні з одного з аеродромів Білорусі противник підняв літаки та наніс ракетного удару по території України в 01:15 в Житомирській області. Два літака СУ-34 і один Су-30", - сказав Громов.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 9 червня, близько 01:00 ночі Росія обстріляла місто Новоград-Волинський Житомирської області. Російські ракети влучили у багатоповерхову будівлі, внаслідок чого приміщення зазнало пошкоджень. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

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