Авіаудар по Оріхову: стало відоме ім'я загиблого поліцейського – фото

Внаслідок удару по Оріхову авіабомбою вранці 12 серпня загинув 31-річний начальник сектору поліцейської діяльності №1 (селище Розівка) відділення поліції №2 Пологівського РВП капітан поліції Іван Іщенко.

Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області.

Поліцейський Іван Іщенко. / Фото: Нацполіція Запорізької області

"31-річний поліцейський шість років свого життя присвятив службі в підрозділах превентивної діяльності. Від початку широкомасштабного вторгнення російських військ він вийшов з тимчасово окупованої території та продовжив нести службу в населених пунктах, підконтрольних Україні. Ворожий авіаудар передчасно обірвав життя правоохоронця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок удару по Оріхову 12 людей отримали поранення. Серед потерпілих – четверо працівників поліції. Лікарі та парамедики боряться за життя поранених. Декілька людей перебувають у важкому стані.

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