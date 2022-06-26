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Авіаудар по Рівненщині: кількість загиблих і травмованих зросла

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Авіаудар по Рівненщині: кількість загиблих і травмованих зросла

Фото: Рівне Вечірнє

На ранок, 26 червня, кількість постраждалих і загиблих унаслідок ракетних ударів по місту Сарни на Рівненщині зросла.

Під завалами знайшли ще одну людину, чиє життя врятувати не вдалося. На місці працюють рятувальники ДСНС і представники всіх силових структур.

Про це повідомив міський голова Сарн Руслан Серпенінов.

"На цю хвилину - 11 постраждалих осіб, з них 4 загиблих, двоє у важкому стані в реанімації, п'ятеро отримали різного роду легкі ураження", – уточнив він.

За його словами, сьогодні вдень після завершення слідчих дій на місці влучання ракет проводитимуть розбір завалів і прибирання сміття.

У Рівненській ОВА повідомили, що загиблі – чоловіки віком від 30 до 51 року.

Нагадаємо, ракети, запущені по області, поцілили у два об'єкти цивільної інфраструктури: СТО з мийкою та ще один комплекс з ремонту автомобілів.

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