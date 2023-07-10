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Авіаудар по школі в Оріхові: що відбувається на місці (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Авіаудар по школі в Оріхові: що відбувається на місці (фото)

Надзвичайники ліквідують наслідки авіаудару в Оріхові / Фото: ДСНС України у Telegram

Окупанти завдали авіаудару, коли там видавали гуманітарну допомогу.

Рятувальники на місці авіаудару з боку російських окупантів в Оріхові продовжують аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Як стало відомо, на місці авіаудару працює важка інженерна техніка.

“Внаслідок події загинуло 4 людей, ще 11 травмувалося. Ймовірно, під завалами знаходяться ще 3 людей. Від ДСНС на місці працюють 5 одиниць техніки та 17 чоловік особового складу”, - розповіли в ДСНС.

На місці працює інженерна техніка / ©
На місці працює інженерна техніка

Нагадаємо, що напередодні окупанти завдали удару по будівлі, коли там видавали гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу зруйновано частину будівлі. Надзвичайники врятували з-під завалів 11 людей та передали лікарям швидкої.

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Дата публікації
Перегляди
850
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