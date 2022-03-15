Авіаудар по телевежі на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 19 осіб

Авіаудар по телевежі на Рівненщині: кількість загиблих зросла до 19 осіб

В результаті розбору завалів було виявлено нові тіла загиблих.

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу телевежі в селищі Антопіль Рівненської області зросла до 19 осіб. Усі вони - працівники телевежі.

Про це 15 березня в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, "випадкових людей там точно не було". "Сьогодні перша задача - розблокувати завали і дістати тіла", - додав Коваль.

Варто зазначити, що 14 березня дві ракети окупантів атакували телевізійну вежу під Рівним. Станом вечір цього ж дня повідомляли про 9 загиблих та 9 постраждалих. Роботи з розбору завалів тривають.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: