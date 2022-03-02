Авіаудар по вокзалу Києва: чоловік зазнав поранення та що буде через пошкодження тепломережі

Авіаудар по вокзалу Києва: чоловік зазнав поранення та що буде через пошкодження тепломережі

Чоловіка із осколковим пораненням ноги госпіталізували.

Внаслідок ворожого авіаудару по Центральному залізничному вокзалу Києва один чоловік зазнав поранення, також там пошкоджено тепломережу.

Про це повідомили в Нацполіції.

Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торговельні заклади, розташовані поряд.

Чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізували.

Наразі тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху. На місці працюють фахівці профільних служб, які проводять відновлювальні роботи.

Водночас в КМДА повідомили, що аварійні бригади "Київтеплоенерго" вже 3 березня планують ліквідувати пошкодження трубопроводу. Фахівці зазначають, що воно незначне.

"І це дозволяє аварійній бригаді не відключати споживачів від життєво необхідних послуг – опалення та гарячої води. Якщо виникне технічна необхідність відключення для проведення повного комплексу робіт, про це буде повідомлено окремо", – йдеться в повідомленні.