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Авіаудар по вокзалу Києва: чоловік зазнав поранення та що буде через пошкодження тепломережі

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Авіаудар по вокзалу Києва: чоловік зазнав поранення та що буде через пошкодження тепломережі

Скриншот з відео

Чоловіка із осколковим пораненням ноги госпіталізували.

Внаслідок ворожого авіаудару по Центральному залізничному вокзалу Києва один чоловік зазнав поранення, також там пошкоджено тепломережу.

Про це повідомили в Нацполіції.

Попередньо встановлено, що від ворожого снаряду пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торговельні заклади, розташовані поряд.

Чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізували. 

Наразі тривають процесуальні дії, документуються наслідки вибуху. На місці працюють фахівці профільних служб, які проводять відновлювальні роботи.

Водночас в КМДА повідомили, що аварійні бригади "Київтеплоенерго" вже 3 березня планують ліквідувати пошкодження трубопроводу. Фахівці зазначають, що воно незначне.

це дозволяє аварійній бригаді не відключати споживачів від життєво необхідних послуг – опалення та гарячої води. Якщо виникне технічна необхідність відключення для проведення повного комплексу робіт, про це буде повідомлено окремо", – йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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