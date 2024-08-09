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Авіаудар РФ по Костянтинівці: зросла кількість загиблих та поранених (фото, відео)

Авіаудар РФ по Костянтинівці: зросла кількість загиблих та поранених (фото, відео)

Авіаудар по Костянтинівці / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

Ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет.

Внаслідок російського авіаудару по Костянтинівці зафіксовано 11 загиблих і 37 поранених.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

У прокуратурі також зазначили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет.

Авіаудар по Костянтинівці / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна / ©
Авіаудар по Костянтинівці / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна
Авіаудар по Костянтинівці / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна / ©
Авіаудар по Костянтинівці / Фото: Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

За попередніми підрахунками, окрім цього супермаркету, пошкоджено чотири приватних будинки, дев'ять крамниць, автомийка, Нова пошта, торгівельні павільйони і 12 автівок.

Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до 9. Нагадаю, зранку росіяни ударили ствольною артилерією по супермаркету в Костянтинівці. Рятувальна операція і розбір завалів тривають. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо.

Опубліковано Вадимом Філашкіним Пʼятниця, 9 серпня 2024 р.

"Органи влади, поліція, рятувальники, медики продовжують працювати на місці цього злочину. В разі суттєвих змін повідомлятиму додатково", – зазначив начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російська окупаційна армія вдарила по супермаркету в Костянтинівці на Донеччині. Пошуково-рятувальна операція триває.

РФ підступно обстріляла супермаркет в Костянтинівці

РФ підступно обстріляла супермаркет в Костянтинівці

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