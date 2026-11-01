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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Авіаудар РФ по Краматорську та нові заяви Зеленського та Трампа: головні новини ночі 1 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Трамп та Зеленський

Трамп та Зеленський / © Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 листопада 2026 року:

  • Росіяни знищили авіаударом будівлю виконкому в Краматорську: що відомо Читати далі –>

  • Росіяни вбили близько 120 представників духовенства: Зеленський заявив про цілеспрямовані атаки Читати далі –>

  • Зеленський подякував Меланії Трамп за припинення вогню в Олешках: що вдалося зробити Читати далі –>

  • Зеленський на саміті G20 у Маямі: Трамп відповів, чи готовий його запросити Читати далі –>

  • Трамп і Путін можуть зустрітися в листопаді: Рубіо розкрив деталі Читати далі –>

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