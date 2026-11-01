Авіаудар РФ по Краматорську та нові заяви Зеленського та Трампа: головні новини ночі 1 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 листопада 2026 року:

Росіяни знищили авіаударом будівлю виконкому в Краматорську: що відомо Читати далі –>

Росіяни вбили близько 120 представників духовенства: Зеленський заявив про цілеспрямовані атаки Читати далі –>

Зеленський подякував Меланії Трамп за припинення вогню в Олешках: що вдалося зробити Читати далі –>

Зеленський на саміті G20 у Маямі: Трамп відповів, чи готовий його запросити Читати далі –>