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- Категорія
- Війна
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Авіаудар РФ по Краматорську та нові заяви Зеленського та Трампа: головні новини ночі 1 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 листопада 2026 року:
Росіяни знищили авіаударом будівлю виконкому в Краматорську: що відомо Читати далі –>
Росіяни вбили близько 120 представників духовенства: Зеленський заявив про цілеспрямовані атаки Читати далі –>
Зеленський подякував Меланії Трамп за припинення вогню в Олешках: що вдалося зробити Читати далі –>
Зеленський на саміті G20 у Маямі: Трамп відповів, чи готовий його запросити Читати далі –>
Трамп і Путін можуть зустрітися в листопаді: Рубіо розкрив деталі Читати далі –>
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