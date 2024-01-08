Авіаудар РФ по окупованому Рубіжному: ворог влучив по багатоповерхівках і не зміг це приховати

Внаслідок інциденту були поранені місцеві жителі. Окрім того, люди залишилися без житла.

Під час "випадкового" скидання з російського літака авіабомби ФАБ-250 по окупованому Рубіжному загарбники влучили по вцілілих досі багатоповерхівках міста.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Лисогор прокоментував "позаштатний схід" російського авіаснаряда в окупованому Рубіжному.

"Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки", – йдеться в заяві.

Голова ОВА зазначив, що зазвичай окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій стверджують про обстріли з боку українських військ. Однак цього разу таким заявам завадили численні свідки, які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу.

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"Приховати і списати на противника не вдалося. Постраждалих госпіталізують, менш важких – перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває", – поінформував Лисогор.

Він додав, що місцеві жителі залишилися без житла, яке ніхто не відновить.

Нагадаємо, вранці 8 січня ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник повідомив, що російський літак скинув авіабомбу на окуповане Рубіжне Луганської області. Він заявив про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250".

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