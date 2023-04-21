Авіаудар Росії по Бєлгороду: пропагандисти похвалилася бойовою технікою у сюжеті

У російському Бєлгороді посеред вулиці впала авіабомба

Після того, як РФ скинула на Бєлгород бомбу, пропагандисти почали вихваляти бойову техніку своєї країни.

Про це йдеться у сюжеті на телеканалі "Росія 1".

Зазначається, що під час сюжету про "випадковий" удар російських військ по Бєлгороду за допомогою авіабомби вимовив таку фразу:

"Сучасна бойова техніка дозволяє російським підрозділам ліквідувати "екстремістів" у "зоні СВО" з мінімальної відстані".

У ЗМІ наголошують, що цю фразу він прочитав із суфлера, оскілки на його очах можна було побачити помітне здивування.

Бєлгороді посеред вулиці впала авіабомба, пролунав потужний вибух. Пропаганда РФ звинуватила Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони. Нагадаємо, ввечері 20 квітня в російському, пролунав потужний вибух. Пропаганда РФ звинуватила Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони.

Читайте також: