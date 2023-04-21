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Авіаудар Росії по Бєлгороду: пропагандисти похвалилася бойовою технікою у сюжеті

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1485
Час на прочитання
1 хв
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Авіаудар Росії по Бєлгороду: пропагандисти похвалилася бойовою технікою у сюжеті

Руйнування після вибуху у Бєлгороді

У російському Бєлгороді посеред вулиці впала авіабомба

Після того, як РФ скинула на Бєлгород бомбу, пропагандисти почали вихваляти бойову техніку своєї країни.

Про це йдеться у сюжеті на телеканалі "Росія 1".

Зазначається, що під час сюжету про "випадковий" удар російських військ по Бєлгороду за допомогою авіабомби вимовив таку фразу:

"Сучасна бойова техніка дозволяє російським підрозділам ліквідувати "екстремістів" у "зоні СВО" з мінімальної відстані".

У ЗМІ наголошують, що цю фразу він прочитав із суфлера, оскілки на його очах можна було побачити помітне здивування.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня в російському Бєлгороді посеред вулиці впала авіабомба, пролунав потужний вибух. Пропаганда РФ звинуватила Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони.
 
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому російська влада визнала випадкове бомбардування Бєлгорода, а не звинуватила ЗСУ.
 
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Дата публікації
Перегляди
1485
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