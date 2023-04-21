Авіаудар Росії по Бєлгороду: всі подробиці, відео і реакція соцмереж

Ввечері 20 квітня в російському Бєлгороді посеред вулиці впала авіабомба, пролунав потужний вибух. Пропаганда РФ звинуватила Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони.

ТСН.ua зібрав усі подробиці інциденту в Бєлгороді.

Вибух пролунав у четвер близько 22-ї години. На відео з камер спостереження можна почути, що вибуху передував свист від авіабомби, скинутої з військового літака. Пролунав глухий удар, посипалися іскри, а в припаркованих на вулиці автівках спрацювала сигналізація.

Внаслідок вибуху посеред міста утворилася величезна вирва. Через інцидент постраждали автівки, дах п'ятиповерхівки і квартири місцевих мешканців.

Вибух був такої потужності, що ударна хвиля закинула один з автомобілів на дах сусіднього магазину. Як повідомляють російські тг-пабліки, "Renault Logan підлетів на 40 метрів у висоту: легковик, що пролітав повз вікно, бачили мешканці на 10 поверсі. Після падіння машину сильно спотворило".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок "прильоту" двоє людей отримали поранення.

Руйнування після вибуху у Бєлгороді

Руйнування після вибуху у Бєлгороді

Кремлівська пропаганда одразу звинуватила Україну і пов'язала вибух з приїздом до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Проте міноборони РФ повідомило, що інцидент став наслідком випадкового падіння боєприпасу з російського бомбардувальника.

"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу", - йдеться в повідомленні.

Фото: із соцмереж

У Зеленського відреагували на вибух у Бєлгороді

Радника керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому російська влада визнала випадкове бомбардування Бєлгорода, а не звинуватила ЗСУ.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала - тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія незахищена", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування президента РФ Володимира Путіна мають кумедний вигляд.

"Я зараз анекдотично скажу. Коли Путін виходить і говорить, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, тут питання чи не в Воронежі вона буде? Там же ППО немає. В нас то ППО є, а в них же немає", - наголосив радник керівника ОП.

Реакція соцмереж

Інтернет-користувачі активно обговорюють потужний вибух у Росії:

Ідеальна ілюстрація вчорашніх подій

Бєлгород, спав? pic.twitter.com/jnRAq7ojJi — Червона Калина (@ChervonaKallyna) April 21, 2023

Оце сміялися про "бомбіть Воронєж", а бомблять Бєлгород.

Промахнули си? — Брати Капранови (@BratyKapranovy) April 21, 2023

Скоро леопарди будемо десантувати дронами на Бєлгород. )) — Павло Вікторович (@OldGamerUA) April 21, 2023

Білгород..Радіус 20 м, глибина 3 м..після 1,5-тонної бомби, що відірвалася з літака, який летів бомбити Україну..

Можете повторити! — ༻꧂ (@oksanetta11) April 21, 2023

На росії з літаків авіабомби вже "відриваються" самі і бамбят Білгород. Як кажуть бий своїх, щоб чужі поржали! Ну що НАТА, сцикотно!? — Євген Колісник (@Kefirchik88) April 21, 2023

Такий ось ФАБ/ОДАБ замість влучання по прикордонню Харківщини внаслідок поганого закріплення/невдалого пуску впав з Су-35 на Білгород. pic.twitter.com/QPhaT2yley — LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) April 20, 2023

Все ж таки я думав перший буде Вороніж, але я згоден і на Білгород — }{уйовий Катик (@hy_shahtar) April 21, 2023

так Білгород це ж Україна — Ігор Антонішен (@antonishen21) April 21, 2023

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