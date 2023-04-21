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Авіаудар Росії по Бєлгороду: всі подробиці, відео і реакція соцмереж

Автор
Павло ЗаяцПавло Заяц
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Авіаудар Росії по Бєлгороду: всі подробиці, відео і реакція соцмереж

Руйнування після вибуху у Бєлгороді

Українці сподіваються, що наступним буде Вороніж.

Ввечері 20 квітня в російському Бєлгороді посеред вулиці впала авіабомба, пролунав потужний вибух. Пропаганда РФ звинуватила Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони.

ТСН.ua зібрав усі подробиці інциденту в Бєлгороді.

Вибух пролунав у четвер близько 22-ї години. На відео з камер спостереження можна почути, що вибуху передував свист від авіабомби, скинутої з військового літака. Пролунав глухий удар, посипалися іскри, а в припаркованих на вулиці автівках спрацювала сигналізація.

Внаслідок вибуху посеред міста утворилася величезна вирва. Через інцидент постраждали автівки, дах п'ятиповерхівки і квартири місцевих мешканців.

Вибух був такої потужності, що ударна хвиля закинула один з автомобілів на дах сусіднього магазину. Як повідомляють російські тг-пабліки, "Renault Logan підлетів на 40 метрів у висоту: легковик, що пролітав повз вікно, бачили мешканці на 10 поверсі. Після падіння машину сильно спотворило".

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок "прильоту" двоє людей отримали поранення.

Руйнування після вибуху у Бєлгороді / ©
Руйнування після вибуху у Бєлгороді
Руйнування після вибуху у Бєлгороді / ©
Руйнування після вибуху у Бєлгороді

Кремлівська пропаганда одразу звинуватила Україну і пов'язала вибух з приїздом до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Проте міноборони РФ повідомило, що інцидент став наслідком випадкового падіння боєприпасу з російського бомбардувальника.

"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу", - йдеться в повідомленні.

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

У Зеленського відреагували на вибух у Бєлгороді

Радника керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому російська влада визнала випадкове бомбардування Бєлгорода, а не звинуватила ЗСУ.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала - тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія незахищена", - зазначив Подоляк.

Він зазначив, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування президента РФ Володимира Путіна мають кумедний вигляд.

"Я зараз анекдотично скажу. Коли Путін виходить і говорить, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, тут питання чи не в Воронежі вона буде? Там же ППО немає. В нас то ППО є, а в них же немає", - наголосив радник керівника ОП.

Реакція соцмереж

Інтернет-користувачі активно обговорюють потужний вибух у Росії:

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2805
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