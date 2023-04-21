Авіаудар Росії по Бєлгороду: всі подробиці, відео і реакція соцмереж

Українці сподіваються, що наступним буде Вороніж.
Ввечері 20 квітня в російському Бєлгороді посеред вулиці впала авіабомба, пролунав потужний вибух. Пропаганда РФ звинуватила Україну, проте згодом відповідальність за вибух взяло на себе російське міноборони.
ТСН.ua зібрав усі подробиці інциденту в Бєлгороді.
Вибух пролунав у четвер близько 22-ї години. На відео з камер спостереження можна почути, що вибуху передував свист від авіабомби, скинутої з військового літака. Пролунав глухий удар, посипалися іскри, а в припаркованих на вулиці автівках спрацювала сигналізація.
Внаслідок вибуху посеред міста утворилася величезна вирва. Через інцидент постраждали автівки, дах п'ятиповерхівки і квартири місцевих мешканців.
Вибух був такої потужності, що ударна хвиля закинула один з автомобілів на дах сусіднього магазину. Як повідомляють російські тг-пабліки, "Renault Logan підлетів на 40 метрів у висоту: легковик, що пролітав повз вікно, бачили мешканці на 10 поверсі. Після падіння машину сильно спотворило".
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок "прильоту" двоє людей отримали поранення.
Кремлівська пропаганда одразу звинуватила Україну і пов'язала вибух з приїздом до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Проте міноборони РФ повідомило, що інцидент став наслідком випадкового падіння боєприпасу з російського бомбардувальника.
"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу", - йдеться в повідомленні.
У Зеленського відреагували на вибух у Бєлгороді
Радника керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому російська влада визнала випадкове бомбардування Бєлгорода, а не звинуватила ЗСУ.
"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що це Україна атакувала - тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія незахищена", - зазначив Подоляк.
Він зазначив, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування президента РФ Володимира Путіна мають кумедний вигляд.
"Я зараз анекдотично скажу. Коли Путін виходить і говорить, що ми можемо використати тактичну ядерну зброю, тут питання чи не в Воронежі вона буде? Там же ППО немає. В нас то ППО є, а в них же немає", - наголосив радник керівника ОП.
Реакція соцмереж
Інтернет-користувачі активно обговорюють потужний вибух у Росії:
Ідеальна ілюстрація вчорашніх подій— Червона Калина (@ChervonaKallyna) April 21, 2023
Бєлгород, спав? pic.twitter.com/jnRAq7ojJi
Оце сміялися про "бомбіть Воронєж", а бомблять Бєлгород.— Брати Капранови (@BratyKapranovy) April 21, 2023
Промахнули си?
Скоро леопарди будемо десантувати дронами на Бєлгород. ))— Павло Вікторович (@OldGamerUA) April 21, 2023
Білгород..Радіус 20 м, глибина 3 м..після 1,5-тонної бомби, що відірвалася з літака, який летів бомбити Україну..— ༻꧂ (@oksanetta11) April 21, 2023
Можете повторити!
На росії з літаків авіабомби вже "відриваються" самі і бамбят Білгород. Як кажуть бий своїх, щоб чужі поржали! Ну що НАТА, сцикотно!?— Євген Колісник (@Kefirchik88) April 21, 2023
Такий ось ФАБ/ОДАБ замість влучання по прикордонню Харківщини внаслідок поганого закріплення/невдалого пуску впав з Су-35 на Білгород. pic.twitter.com/QPhaT2yley— LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) April 20, 2023
Все ж таки я думав перший буде Вороніж, але я згоден і на Білгород— }{уйовий Катик (@hy_shahtar) April 21, 2023
так Білгород це ж Україна— Ігор Антонішен (@antonishen21) April 21, 2023
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