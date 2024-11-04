Авіаудари по Харкову: кількість постраждалих зросла, деталі про руйнування (фото)

У Харкові внаслідок авіаударів ввечері 3 листопада кількість постраждалих зросла до 16. У місті є численні пошкодження, зокрема – будинків, супермаркетів, кафе, автомобілів.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська обласна прокуратура.

За даними голови ОВА, внаслідок обстрілів у Харкові постраждали 11 цивільних та четверо співробітників МВС.

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У місті пошкоджені скління вікон об’єкта інфраструктури, чотири торговельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторія, кав'ярня, 21 торговий кіоск, торгівельний центр, кафе, два житлових будинки, 10 автомобілів.

Прокурори задокументували наслідки масованих авіаатак по Харкову та передмістю. Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як уточнили в обласній прокуратурі, близько 21:00 було зафіксовано влучання у лісосмузі в Шевченківському районі Харкова.

Близько 22:30 було зафіксовано влучання у проїжджу частину у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки, станцію метро, аптеки, магазини та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. Там постраждали 13 людей, серед яких четверо поліцейських.

У Холодногірському районі Харкова авіаційний боєприпас впав у річку біля ринку. Пошкоджено близько 50 торгівельних павільйонів. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Наслідки атаки на Харків 3 листопада / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Харків 3 листопада / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Харків 3 листопада / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Харків 3 листопада / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Харків 3 листопада / Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, пізно ввечері 3 листопада росіяни завдали удару по супермаркету в Харкові. Спершу було відомо про чотирьох поранених.

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