Авіаудари РФ по Донеччині – за добу двоє загиблих та поранені: фото наслідків

Поліція показала наслідки російських атак за добу на Донеччині.

На Донеччині протягом доби двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення внаслідок російських авіаударів. Правоохоронці задокументували 16 ударів по мирному населенню. Окупанти застосували керовані авіабомби "ФАБ-250", РСЗВ "Град" та артилерію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За добу окупаційна армія РФ атакувала 11 населених пунктів. Пошкоджено 32 цивільних об’єкти: 28 житлових будинків, з них – 11 багатоквартирних, школу, підприємство, автозаправну станцію, склад, гаражі, автомобілі.

"Дві авіабомби росіяни скинули на Нью-Йорк – вбили людину, двох цивільних поранили. Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків і шість приватних, а також навчальний заклад", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки по Донеччині.

Наслідки атаки по Донеччині.

Наслідки атаки по Донеччині.

Наслідки атаки по Донеччині.

Наслідки атаки по Донеччині.

Наслідки атаки по Донеччині.

Ще один авіаудар керованою бомбою ворог завдав по Торському. Окупанти вщент зруйнували приватну оселю, під руїнами якої загинув чоловік.

У Торецьку ворог поцілив по автозаправці, люди не постраждали. У Часовому Яру внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено два багатоквартирних будинки та сім гаражів.

Нагадаємо, РФ вночі атакувала Хмельницьку область – стало відомо, що було мішенню окупантів.

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