Авіаудари та спроби штурму Маріуполя: в Генштабі ЗСУ повідомили про дії окупантів у місті

Авіаудари та спроби штурму Маріуполя: в Генштабі ЗСУ повідомили про дії окупантів у місті

На Донецькому і Таврійському напрямках 21 квітня російські війська намагалися взяти під повний контроль Маріуполь.

Окрім того, окупанти продовжували завдавати авіаційних ударів по місту.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Російські війська також вчиняли спроби штурмових дій в районі Маріупольського морського порту і заводу "Азовсталь", де перебувають тисячі цивільних.

Нагадаємо, в Маріупольській міськраді раніше повідомили, що 21 квітня тривають бої і в районі трамвайного депо, що розташоване на значній відстані від "Азовсталі".

Зауважимо, військовий експерт, майор резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер заяви, що російські окупанти не можуть взяти "Азовсталь", бо для цього потрібні спеціалізовані війська, адже територія дуже велика і має чимало підземних тунелів. Тож єдине правильне рішення для армії РФ – не потикатись туди.

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