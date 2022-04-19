Авіаудару по Львову: свідки розповіли про жах пережитого і дивовижні порятунки

Троє людей в реанімації, а трирічному малюку осколком ампутувало пальчик.

Семеро загиблих і одинадцятеро поранених, серед них і трирічний хлопчик - переселенець із Харкова. Такі наслідки ранкового авіаудару Росії по Львову. Ворог випустив на місто кілька крилатих ракет. Було чотири влучання, одне з них в автомайстерню, де саме працювали люди.

Про це йдеться в ТСН.

Російські крилаті ракети прилетіли близько 8.30 під час повітряної тривоги, люди саме збиралися на роботу, чи у справах. «Сильно вдарив, такий поштовх, що я думала, що валиться будинок. Я собі місця не знаходила, потім впала і почала молитися, на кінець випила пігулки від серця. Тут хаос почався по подвір’ю, сусіди вибігли вже тікати з речами», - розповідає львів’янка Марія Головчак.

У будинках посипалися шибки. «Я на власні очі бачила ту ракету. Я вийшла на балкон і голову тільки повернула і летити, і в спину таке повітря, і тут вже все горить», - каже Ольга Рудак.

Біля СТО величезна вирва, тут загинуло четверо працівників , які щойно приїхали на роботу. Наймолодшому з них було всього 30. Колега приголомшений. "Встиг тільки вийти з машини і вибух. Я навіть не зрозумів, що сталося, так присів, все летить, розумієте, 2 секунди, я в Бога щасливий, ще певно мав жити, ще малі діти в мене. Взяв вогнегасник і почав гасити, але почало все вибухати", - розповідає львів’янин.

Півдня рятувальники розбирали завали і діставали тіла. Також працювали комунальники, зокрема відновлювали пошкоджені електромережі. Ще в одному місці влучання постраждала волонтерська кухня, кафе. «Все в осколках. В нас так все повивалювало, дякувати Богу, всі люди вціліли. Це ми все відремонтуємо», - розповідають волонтери.

За попередніми даними крилаті ракети були запущені з Каспійського напрямку, частину з них збили сили ППО. «По станції техобслуговування - взагалі варварський удар, абсолютно цивільний об’єкт. Зранку люди прийшли на роботу і, на жаль, така трагедія. Чи була станція техобслуговування кінцевою метою, не хочеться вірити», - каже голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький.

«Те, що ми бачимо сьогодні в Україні, це є геноцид, який цілеспрямовано здійснює агресор, який вбиває мирних людей. Семеро мирних людей мали плани на життя. Сьогодні їхнє життя припинилися», - каже міський голова Львова Андрій Садовий.

З одинадцяти поранених троє людей в реанімації, за їхнє життя борються лікарі. «Хворі, на жаль, надійшли в досить важкому стані, декілька одразу пішли на серйозні операції. Це множинні трами, це травми починаючи від п’ят і кінчаючи головою», - розповідає лікар-нейрохірург Андрій Токарський.

Серед постраждалих і трирічний Мирон з Харкова. Мама хлопчика ледь стримує сльози, каже, була певна, що вивезла сина у безпечне місце. «Розбилося вікно, був потужний вибух і йому відсікло пів пальчика склом. Воно за секунду вилетіло і сусідній будинок вже горів. Місяць вже тут, ніхто навіть не думав, що може статися у Львові таке, поїхати через всю країну і тут таке», - бідкається жінка.

«Він буде мати серію хірургічних втручань, метою яких буде формування відсутньої частини пальчика», - розповідає ортопед-травматологиня Галина Гачкевич.

У вісьмох будинках і одній школі вибиті вікна, знищено 40 машин. Людей вкотре закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги і щойно лунає сирена негайно йти в укриття.

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