Понад 130 компаній виходять з російського ринку.

Американський авіавиробник Boeing призупинив закупівлі російського титану.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами прессекретаря Boeing, компанія отримує близько третини свого титану з Росії, а решта надходить із США, Японії, Китаю та Казахстану.

Boeing також закрив свої інженерні бюро у Москві та Києві та припинив відправку запчастин для літаків російським авіакомпаніям.

Нагадаємо, станом на 7 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.