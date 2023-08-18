Авральний режим: як РФ "з конвеєра" випускає ракети по Україні і про що це свідчить

Коваленко зауважив, що російські ракети ще не пройшли всі випробування, проте окупанти їх використовують для обстрілів.

Видання Bloomberg повідомило, що росіяни почали обстрілювати Україну нещодавно виготовленими ракетами на тлі виснаження в них запасів сучасної зброї.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, який наслідок такого аврального виробництва ракет. Про це передає FREEДОМ.

Відсутній технічний контроль ракет

Коваленко зауважив, що російські ракети ще не пройшли всі випробування, проте окупанти їх використовують для обстрілів України.

"Поспішають, авральний режим виробництва. Bloomberg не відкриває якусь секретну інформацію. Оскільки від 2022 року в них авральний режим, у них відсутній технічний контроль. Вони не проводять технічний контроль під час складання ракет, не перевіряють на правильність роботи всі системи. Наприклад, якщо у ракети стоїть навігаційна система або інша якась електроніка, чи не замикає якийсь із дротів, чи все добре прикручено. Таких банальних елементів технічного контролю в них не проводять", – каже експерт

До чого це призводить

За словами експерт, через відсутність технічгого контролю погіршився показник точності навіть високоточних ракет Х-101, Х-555 і "Калібр". А також надійність ракет.

"Наприклад, 2022 року, коли вони переважно використовували Х-101, Х-555 для обстрілів нашої енергетичної інфраструктури, певна частина ракет падала на території РФ. Тому що в них переставала працювати силова установка, двигун. І вони падали в російських селах. Скільки там упало в озера і ліси – це інше питання", – розповів Коваленко.

Ракети із запасу також потребують ремонту

"Щоб відремонтувати ракету, на це часом витрачається навіть більше годин, ніж на те, щоб зробити нову. Ракети в запасах є, вони їх ремонтують, відновлюють. Але першочергово їм простіше вироблені свіжі ракети використовувати в авральному режимі", – підсумував Олександр Коваленко.

Раніше повідомлялося, що у "свіжих" російських ракетах знаходять іноземні компоненти попри санкції Заходу.

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