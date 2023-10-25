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Австралія надасть новий пакет військової допомоги Україні на понад $12 млн: що він включатиме

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Австралія надасть новий пакет військової допомоги Україні на понад $12 млн: що він включатиме

Прапор Австралії / Фото: pixabay.com

Україна, зокрема отримає обладнання для розмінування.

Міністерство оборони Австралії повідомило про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 20 мільйонів австралійських доларів (понад 12,7 млн доларів США).  

Про це йдеться на сайті Міноборони Австралії.

"Австралія залишається непохитною у підтримці України, щоб захистити себе від незаконного та аморального вторгнення Росії", - заявив прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албанезе. 

До нового пакету військової допомоги увійшло обладнання для розмінування, портативні рентгенівські апарати, 3D-принтер для металу та системи протидії безпілотникам.

Крім того, повідомляється, що Австралія відправила до Німеччини свій літак-розвідник E-7A Wedgetail для підтримки багатонаціональних зусиль для захисту поставок гуманітарної та військової допомоги, що надходять до України.

"Літак прибув на авіабазу "Рамштайн" для початку шестимісячного розгортання в рамках операції Kudu. До 100 військовослужбовців австралійських сил оборони були відправлені бортом", - повідомили у Міноборони Австралії.

За даними Міноборони Австралії, загальна допомога Україні досягла приблизно 910 мільйонів доларів США, включно з  бронетранспортерами Bushmaster, важкою артилерією, боєприпасами та внесками до гуманітарного фонду.

Нагадаємо, Шольц анонсував зимовий пакет допомоги Україні.

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Дата публікації
Перегляди
1340
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