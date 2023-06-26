Австралія надасть Україні черговий пакет військової допомоги: що до нього увійде

Україна також може отримати від Австралії бойові "шершні".

Австралія надасть Україні черговий пакет військової допомоги для України на суму 110 млн австралійських доларів (близько 74 млн дол США).

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, пише Reuters.

Зазначається, що у новий пакет увійдуть 70 одиниць техніки, у тому числі 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M та 14 причепів. Також Австрія надасть значні постачання 105-міліметрових артилерійських снарядів та продовжить безмитний доступ для товарів, що імпортуються з України, ще на 12 місяців.

«Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед лицем незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії", – сказав Албаніз.

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В Австралії додали, що продовжують підтримку України і надалі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Україна може отримати бойові "шершні" – наша держава подала Австралії запит із проханням перевірити технічний стан списаних винищувачів F/A-18 Hornet.

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