Австралія запровадила санкції проти 35 організацій з Росії: Єрмак розповів, кого вони торкнуться

Під санкції потрапили, зокрема, російські міністри та високопосадовців.

Австралія запровадила санкції проти 35 організацій з Росії. Йдеться про організації у сферах оборонного технологічного та енергетичного секторів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“У МЗС країни повідомили, що йдеться про організації у сферах оборонного технологічного та енергетичного секторів. Також під санкції потрапили 10 фізосіб, включаючи російських міністрів та високопосадовців, а також військових із білорусі”, - розповів Андрій Єрмак.

Під санкції Австралії, зокрема, потрапили:

Тетяна Москалькова - Уповноважений з прав людини рф.

Андрій Турчак - Перший заступник Голови Ради Федерації.

Також організації та підприємства оборонної галузі:

Національний дослідний центр “Курчатовський інститут”.

Відкрите акціонерне товариство “Вертольоти Росії”.

НПК “Техмаш”.

ТОВ “Радіоавтоматика”.

Також під індивідуальними санкціями опинилися:

Шадура Вадим, генерал-майор Збройних Сил Республіки Білорусь.

Лозицький Олександр – командир в/ч 65408 Лунінецький аеродром ЗС РБ.

Кривець Олександр - командир 116-ї гвардійської десантно-штурмової авіаційної Радомської Червонопрапорної бази/Лідський аеродром ЗС РБ.

Юрій Пижик - командир білоруської 61-ї винищувальної авіабази/аеродрому Барановичі ЗС РБ.

Володимир Лєпін - генеральний директор ВАТ “Концерн Калашников”.

Микола Колесов - генеральний директор ВАТ “Вертольоти Росії”.

Нагадаємо, що в ISW спростували успіхи росіян на Куп'янському напрямку.

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