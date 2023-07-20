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Австралія запровадила санкції проти 35 організацій з Росії: Єрмак розповів, кого вони торкнуться

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Австралія запровадила санкції проти 35 організацій з Росії: Єрмак розповів, кого вони торкнуться

Санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

Під санкції потрапили, зокрема, російські міністри та високопосадовців.

Австралія запровадила санкції проти 35 організацій з Росії. Йдеться про організації у сферах оборонного технологічного та енергетичного секторів.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“У МЗС країни повідомили, що йдеться про організації у сферах оборонного технологічного та енергетичного секторів. Також під санкції потрапили 10 фізосіб, включаючи російських міністрів та високопосадовців, а також військових із білорусі”, - розповів Андрій Єрмак.

Під санкції Австралії, зокрема, потрапили:

  • Тетяна Москалькова - Уповноважений з прав людини рф.
  • Андрій Турчак - Перший заступник Голови Ради Федерації.

Також організації та підприємства оборонної галузі: 

  • Національний дослідний центр “Курчатовський інститут”.
  • Відкрите акціонерне товариство “Вертольоти Росії”.
  • НПК “Техмаш”.
  • ТОВ “Радіоавтоматика”.

Також під індивідуальними санкціями опинилися:

  • Шадура Вадим, генерал-майор Збройних Сил Республіки Білорусь.
  • Лозицький Олександр – командир в/ч 65408 Лунінецький аеродром ЗС РБ.
  • Кривець Олександр - командир 116-ї гвардійської десантно-штурмової авіаційної Радомської Червонопрапорної бази/Лідський аеродром ЗС РБ.
  • Юрій Пижик - командир білоруської 61-ї винищувальної авіабази/аеродрому Барановичі ЗС РБ.
  • Володимир Лєпін - генеральний директор ВАТ “Концерн Калашников”.
  • Микола Колесов - генеральний директор ВАТ “Вертольоти Росії”.

Нагадаємо, що в ISW спростували успіхи росіян на Куп'янському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
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