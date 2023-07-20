Австралія запровадила санкції проти 35 організацій з Росії: Єрмак розповів, кого вони торкнуться

Під санкції потрапили, зокрема, російські міністри та високопосадовців.
Австралія запровадила санкції проти 35 організацій з Росії. Йдеться про організації у сферах оборонного технологічного та енергетичного секторів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
“У МЗС країни повідомили, що йдеться про організації у сферах оборонного технологічного та енергетичного секторів. Також під санкції потрапили 10 фізосіб, включаючи російських міністрів та високопосадовців, а також військових із білорусі”, - розповів Андрій Єрмак.
Під санкції Австралії, зокрема, потрапили:
- Тетяна Москалькова - Уповноважений з прав людини рф.
- Андрій Турчак - Перший заступник Голови Ради Федерації.
Також організації та підприємства оборонної галузі:
- Національний дослідний центр “Курчатовський інститут”.
- Відкрите акціонерне товариство “Вертольоти Росії”.
- НПК “Техмаш”.
- ТОВ “Радіоавтоматика”.
Також під індивідуальними санкціями опинилися:
- Шадура Вадим, генерал-майор Збройних Сил Республіки Білорусь.
- Лозицький Олександр – командир в/ч 65408 Лунінецький аеродром ЗС РБ.
- Кривець Олександр - командир 116-ї гвардійської десантно-штурмової авіаційної Радомської Червонопрапорної бази/Лідський аеродром ЗС РБ.
- Юрій Пижик - командир білоруської 61-ї винищувальної авіабази/аеродрому Барановичі ЗС РБ.
- Володимир Лєпін - генеральний директор ВАТ “Концерн Калашников”.
- Микола Колесов - генеральний директор ВАТ “Вертольоти Росії”.
Нагадаємо, що в ISW спростували успіхи росіян на Куп'янському напрямку.
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