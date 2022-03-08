Австралійські нафтокомпанії Viva Energy та Ampol припинили закупівлю нафти з Росії

Viva Energy працює в Австралії під брендом Shell.

Австралійські нафтокомпанії Viva Energy та Ampol повідомили про припинення закупівель сирої нафти з Росії.

Про це йдеться на сайтах компаній.

"Viva Energy вражена подіями, що розгортаються в Україні, і висловлює співчуття невинним людям, які постраждали від цього жахливого конфлікту. Як наслідок і у відповідь, Viva Energy ухвалила рішення припинити закупівлі сирої нафти російського походження, поки конфлікт триває", - йдеться у повідомленні нафтокомпанії Viva Energy.

Viva Energy отримує нафту з багатьох різних країн і сподівається, що зможе підтримувати поставки сирої нафти та палива для підтримки енергетичної безпеки Австралії в ці складні та невизначені часи.

У компанії також зазначають, що Viva Energy працює в Австралії під брендом Shell, вся сира нафта та паливо закуповуються у Vitol, найбільшого незалежного трейдера енергії в Сінгапурі. Shell не має жодного зв’язку з постачанням сирої нафти та палива Viva Energy.

Нагадаємо, що станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.