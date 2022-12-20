Австралійський генерал назвав чотири умови, необхідних для звільнення Криму

Головною умовою, на думку Міка Райана, є завершення операції з деокупації південних регіонів України.

Австралійський генерал у відставці та авторитетний військовий експерт Мік Райан назвав чотири найважливіших умови, необхідних для звільнення ЗСУ тимчасово окупованого РФ Криму.

Головна з умов — це завершення операції з деокупації південних регіонів України.

Про це Райан написав у колонці для The ABC.

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"Бої за звільнення Херсонської та Запорізької областей будуть важкими, але вони є необхідною умовою для будь-якої української кампанії у Криму. Це єдиний спосіб дійти до Криму суходолом, і південні області будуть вкрай важливими для логістики, вогневої підтримки артилерії та базування літаків", — написав Райан.

По-друге, на думку генерала, важливим фактором є "стратегічне терпіння".

"До того, як стане можливою кримська операція, Україні можливо знадобиться весь 2023 рік, щоб встановити контроль над своїми південними територіями. Під час цієї війни уряди і жителі Європи та США вже продемонстрували терпіння — і це значною мірою вразило Путіна", — зазначив він.

Мік Райан переконаний, що для підготовки до звільнення Криму необхідно, щоб союзники України зайняли спільну позицію.

"Коментарі політиків та воєначальників про те, що Україні буде важко повернути Крим, треба супроводжувати словами "але ми підтримуємо повернення Україні всієї її території", — пише він.

Четвертою умовою генерал вважає збільшення західною оборонною промисловістю виробництва боєприпасів для ЗСУ та передачу більшої кількості наступальних озброєнь, у тому числі танків, БМП, артилерії та систем ППО.

На думку експерта, виконання цих умов щонайменше поставить Україну у вигіднішу позицію для переговорів про звільнення свого півострова від російської присутності, позбавивши її необхідності проведення силової операції.

Нагадаємо, після останніх вибухів у Криму все більше росіян намагаються втекти з окупованого півострова.

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