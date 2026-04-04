Австралійський генерал розкрив цілі Путіна на 2026 рік

Не можна недооцінювати потенціал Російської Федерації. Цього року Кремль має кілька ключових цілей. Деякі з них виходять за межі бойових дій на фронті.

Про це розповів генерал-майор збройних сил Австралії у відставці Мік Раян в ефірі «Еспресо».

З його слів, «фюрер» РФ Володимир Путін зосередить значні зусилля, щоб переконати президента США Дональда Трампа залишатися на його боці та тиснути на Україну. Москва прагне, аби Київ уклав невигідну для себе мирну угоду.

«Найважливіша ціль — переконати адміністрацію Трампа чинити тиск на Україну з метою укладення мирної угоди, вигідної для Росії. Це його пріоритет. Досягти цього він намагається, демонструючи нібито непереможність російських військ на полі бою. Однак наразі йому це не вдається, як і за останні чотири роки», — висловився Мік Раян.

Він наголосив на тому, що початок весняного наступу дійсно виявився для армії РФ невдалим. Вони більше втрачали позиції, ніж просувалися вперед. Своєю чергою, ЗСУ мають вищу ефективність у наземних операціях.

Водночас, наголошує генерал, Росія має і оперативні цілі, які не змінилися. Москва зосереджена на закріпленні контролю над Донбасом. Саме це вже кілька років є їхнім головним напрямом.

«Не бачу жодних ознак відходу від цього пріоритету. Водночас це не виключає проведення допоміжних дій у районах Харкова, Дніпра чи Запоріжжя. Втім, спроба захоплення Одеси, на мою думку, суттєво перевищує нинішні можливості російських збройних сил, з огляду на масштабні зусилля України зі створення глибоко ешелонованої оборони на півдні та сході», — зауважив генерал.

Нагадаємо, аналітики ISW наголошують: на фронті ЗСУ ламають плани Кремля щодо наступальної кампанії весна-літо 2026-го. Українська армія продовжує створювати важелі впливу проти агресорки Росії, здійснюючи тактичні, оперативні та стратегічні удари в бойовому просторі.