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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
528
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Австралійський і британський сапери загинули в Ізюмі — деталі трагедії

Колишній австралійський солдат загинув в Україні під час знешкодження мін та нерозірваних бомб в Ізюмі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Розмінування України

Сапер із Австралії Нік Парсонс підірвався на вибуховому пристрої в районі міста Ізюм

Австралієць Нік Парсонс загинув в Україні, працюючи волонтером у гуманітарній та благодійній організації з розмінування.

Про це передає Аbc.net.

Нік Парсонс загинув минулого тижня в Ізюмі під час роботи з Prevail Together, групою зі США та Великої Британії, яка відправляє волонтерів до України.

Крім того, у своїй заяві благодійна організація підтвердила, що внаслідок інциденту загинув її співзасновник, британець Кріс Гарретт.

«Ми все ще збираємо інформацію та співпрацюємо з військовими та поліцейськими представниками, щоб з’ясувати деталі», — сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув стендап-комік та спецпризначенець «Азову» Дмитро Скрипник.

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Дата публікації
Кількість переглядів
528
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