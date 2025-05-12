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- Війна
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Австралійський і британський сапери загинули в Ізюмі — деталі трагедії
Колишній австралійський солдат загинув в Україні під час знешкодження мін та нерозірваних бомб в Ізюмі.
Австралієць Нік Парсонс загинув в Україні, працюючи волонтером у гуманітарній та благодійній організації з розмінування.
Про це передає Аbc.net.
Нік Парсонс загинув минулого тижня в Ізюмі під час роботи з Prevail Together, групою зі США та Великої Британії, яка відправляє волонтерів до України.
Крім того, у своїй заяві благодійна організація підтвердила, що внаслідок інциденту загинув її співзасновник, британець Кріс Гарретт.
«Ми все ще збираємо інформацію та співпрацюємо з військовими та поліцейськими представниками, щоб з’ясувати деталі», — сказано в заяві.
Раніше повідомлялося, що на фронті загинув стендап-комік та спецпризначенець «Азову» Дмитро Скрипник.