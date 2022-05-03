Австрія готова підтримати ембарго на російську нафту: від березня вона вже не переробляється в країні

Австрія готова підтримати ембарго на російську нафту: від березня вона вже не переробляється в країні

Австрія готова послідовно підтримувати нафтове ембарго, якщо Комісія та країни-члени вирішать це зробити.

Австрія готова підтримати ембарго на нафту з Росії, якщо Єврокомісія та країни-члени ЄС вирішать це зробити.

Як передає Укрінформ із посиланням на Austria Presse Agentur, про це заявила міністр енергетики Австрії Леоноре Гевесслер.

«Австрія готова також послідовно підтримувати нафтове ембарго, якщо Комісія та країни-члени вирішать це зробити», – заявила Ґевесслер.

За її словами, Австрія готова до такого кроку – російська нафта вже не переробляється в країні з березня цього року.

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Водночас у вівторок федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про те, що офіційний Відень чекає остаточної пропозиції Єврокомісії щодо нафтового ембарго. За його словами, при прийнятті такого кроку також треба "брати до уваги країни, які більш залежні від імпорту російської нафти, ніж Австрія".

Як повідомлялось, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії увійде нафтове ембарго, російські банки та суб’єкти дезінформації. Ці санкції проти Росії будуть представлені на затвердження Раді Європи.

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