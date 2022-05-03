Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Австрія готова підтримати ембарго на російську нафту: від березня вона вже не переробляється в країні

Дата публікації
Перегляди
358
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Австрія готова підтримати ембарго на російську нафту: від березня вона вже не переробляється в країні

Getty Images

Австрія готова послідовно підтримувати нафтове ембарго, якщо Комісія та країни-члени вирішать це зробити.

Австрія готова підтримати ембарго на нафту з Росії, якщо Єврокомісія та країни-члени ЄС вирішать це зробити.

Як передає Укрінформ із посиланням на Austria Presse Agentur, про це заявила міністр енергетики Австрії Леоноре Гевесслер.

«Австрія готова також послідовно підтримувати нафтове ембарго, якщо Комісія та країни-члени вирішать це зробити», – заявила Ґевесслер.

За її словами, Австрія готова до такого кроку – російська нафта вже не переробляється в країні з березня цього року.

Водночас у вівторок федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про те, що офіційний Відень чекає остаточної пропозиції Єврокомісії щодо нафтового ембарго. За його словами, при прийнятті такого кроку також треба "брати до уваги країни, які більш залежні від імпорту російської нафти, ніж Австрія".

Як повідомлялось, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що до шостого пакету санкцій ЄС проти Росії увійде нафтове ембарго, російські банки та суб’єкти дезінформації. Ці санкції проти Росії будуть представлені на затвердження Раді Європи.

Нафтове ембарго: які обмеження чекають на Росію в новому санкційному пакеті ЄС

Нафтове ембарго: які обмеження чекають на Росію в новому санкційному пакеті ЄС

Читайте також:

Наступна публікація