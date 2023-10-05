Австрія підтримала створення трибуналу щодо злочинів окупантів в Україні

Також Австрія висловлює солідарність з Україною.

В Австрії заявили про підтримку створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів російських агресорів в Україні.

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Про це заявила міністерка юстиції Австрії Альма Задіч на Варшавському безпековому форумі, передає Укрінформ.

"Австрія підтримувала Міжнародний кримінальний суд від самого початку, як кадрово, так і фінансово. І ми також чітко підтримуємо створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", - сказала вона.

Крім того, міністерка заявила про солідарність з Україною у розмові з заступницею міністра юстиції України Іриною Мудрою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти стратили двох військовослужбовців України, захоплених у полон у серпні минулого року на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що журналісти із CNN заявили, що виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.

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