Австрія скасовує безкоштовний проїзд для українських біженців: подробиці

В Австрії змінюються умови проїзду для біженців з України.

Від 1 листопада в Австрії скасували безкоштовний проїзд для українських біженців.

Про це повідомляє посольство України в Австрії.

Від початку листопада змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB). Українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги. Виключення – лише для тих, хто прибуває до країни вперше.

Також від 1 листопада стає платним проїзд у громадському транспорті Відня.

"Від 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії). Квиток для українців, які прибули вперше (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають до України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини", - йдетьсяу повідомленні.

У посольстві уточнили, що цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видавання для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.

Нагадаємо, Болгарія подовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін.

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