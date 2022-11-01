Австрія скасовує безкоштовний проїзд для українських біженців: подробиці

В Австрії змінюються умови проїзду для біженців з України.
Від 1 листопада в Австрії скасували безкоштовний проїзд для українських біженців.
Про це повідомляє посольство України в Австрії.
Від початку листопада змінюються правила проїзду для українців залізничним транспортом Австрії (ÖBB). Українці, які вже перебувають в Австрії, мають купувати квитки на потяги. Виключення – лише для тих, хто прибуває до країни вперше.
Також від 1 листопада стає платним проїзд у громадському транспорті Відня.
"Від 1 листопада 2022 року безкоштовний квиток для поїздів Австрійською федеральною залізницею (ÖBB) буде доступний одноразово під час першого в’їзду в Австрію (потяги з Бржецлава, Братислави чи Хедьєшалома до пункту призначення в Австрії або для проїзду транзитом через територію Австрії). Квиток для українців, які прибули вперше (Erstankunft Ukraine-Ticket) надаватиметься всім особам з українським паспортом, які прибувають до України через кордони Чехії, Словаччини та Угорщини", - йдетьсяу повідомленні.
У посольстві уточнили, що цей квиток дійсний протягом 24 годин з моменту видавання для здійснення поїздки до пункту призначення в Австрії або до прикордонних станцій у напрямку Німеччини, Швейцарії або Італії у 2-му класі потягів ÖBB.
Нагадаємо, Болгарія подовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін.
Читайте також:
- На кордоні з Угорщиною тимчасово припинив роботу один із пунктів пропуску
- Внаслідок війни Україна втратила майже 2,5 млн робочих місць – ООН
- Зеленський пояснив, через що українські біженці не можуть повертатися додому