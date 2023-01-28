Автівка з вантажем злетіла у повітря: прикордонники знищили ворожий склад під Луганськом (відео)

Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ.

Прикордонники знищили ворожий склад з боєприпасами у Луганській області.

Вибух був такої сили, що в повітря злетіло навіть авто з вантажем окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба у Telegram.

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"Аеророзвідка ДПСУ виявила ворожий склад на Луганщині. Дочекавшись поки окупанти підвезуть туди ресурси, охоронці кордону передали координати артилеристам ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, точним ударом тилову базу знищено.

"Від детонації боєприпасів в повітря злетіла й автівка, яка транспортувала вантаж. Втрати противника встановлюються", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, армія РФ продовжує вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

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