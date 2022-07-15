Охоплені вогнем авто та крики людей: перші хвилини після ракетного удару РФ по Дніпру (моторошні кадри)

Ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі, над містом здійнявся густий чорний дим.

Сигнал повітряної тривоги у Дніпропетровській області пролунав о 19:50. Уже через 20 хв з'явилися перші неофіційні повідомлення про "прильоти" у місті Дніпро.

Місцеві пабліки публікують відео та фото масштабних пожеж, на яких видно, як посеред вулиць палають автомобілі, громадський транспорт, які потрапили під ворожий удар окупантів. На кадрах також чути моторошні звуки сирен. За словами місцевих, в палаючих машинах могли бути люди. За неофіцийними даними, є жертви. Як повідомляють очевидці, по місту було випущено 5 ракет.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Заступник мера Михайло Лисенко у соціальних мережах зауважив, що після ракетної атаки по Дніпру в місті можуть виникнути проблеми з постачанням води.

"Внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро деякий час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни водою набирати не треба. Ми вже працюємо", - повідомив він.

Згодом на удар країни-терористки відреагував мер міста Борис Філатов, який повідомив про проблеми з водопостачанням. Як він зауважив, перебої з водою можуть бути в районах Робочої та ЮМЗ.

"Енергетики, газовики та водоканал працюють", - розповів керівник міста.

О 23:00 депутат Дніпровської міськради Іван Васючков повідомив, що внаслідок російського удару є щонайменше одна людина. Це - водій автобуса одного з міських маршрутів.

"Внаслідок сьогоднішнього російського теракту у Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Чоловік вже закінчив робочий день і вирушив до парку, щоб повернутися на роботу о 5 ранку завтра. Не встиг туди", - написав депутат.

Нагадаємо, ввечері 15 липня Росія завдала ракетного удару по Дніпру.