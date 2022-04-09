Авто та айфони: у Криму окупанти торгують вкраденими в Україні речами

Люди купують із задоволенням через дуже низькі ціни.
Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що в окупованому Криму російські мародери продають вкрадені в інших регіонах України автомобілі та побутову техніку.
Про це Джемілєв сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"До Криму надходить на продаж дуже багато автомобілів з українськими номерами. Крім того, біля ринків – вантажівки з вживаними холодильниками, телефонами, айфонами, телевізорами... Люди купують із задоволенням, тому що ціни дуже занижені", – розповів лідер кримськотатарського народу.
Нагадаємо, напередодні під будівлю, де було Генконсульство Росії у Львові, та посольство РФ у Лондоні активісти принесли облиті червоною фарбою речі, як символ мародерства російських окупантів в Україні.
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