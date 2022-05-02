Автобуси з евакуйованими із Маріуполя досі на Донеччині, хоча в Запоріжжі їх чекали ще до обіду

Всі неймовірно чекали на людей, яким вдалося вирватися з пекла, яке влаштували росіяни в Маріуполі.

Автобуси мали прибути до хабу для біженців на території гіпермаркету в Запоріжжі, йдеться в ТСН.

Тут все вже готове для того, аби нагодувати, перевдягти і розмістити на ночівлю людей. У Запоріжжі чекали на евакуаційну колону ще вдень, але близько першої години дня виявилось – ці автобуси досі на території Донеччини. Поки посадовці та військові не повідомляють нічого, кажуть, що не хочуть спровокувати росіян, аби евакуація зірвалася.

Водночас до міста, як і раніше, протягом дня прибували біженці з окупованих населених пунктів та тих сіл, що піддаються масштабним обстрілам, десь пів тисячі людей приїхали лише сьогодні. Усіх забезпечують ліками, засобами гігієни, і годують – бо в багатьох довгий час просто не було змоги нормально поїсти.

Дуже багато людей затримується в Запоріжжі буквально на добу, аби помитися й поспати. А потім рушають далі – хтось евакуаційними потягами, хтось на власних автівках.

Одна із родин з окупованого Мелітополя діставалась Запоріжжя 8 годин. «Знайшли в чаті провідника, він сам написав, що їхатиме і зможе показати дорогу. Бо без провідника там взагалі не проїхати, аж ніяк. Нас розвернули і сказали, що там все заміновано», - розповідають люди.

Маріупольці, які вибрались з підвалів «Азовсталі», зараз десь поблизу Мангуша. Ну, і на шляху до Запоріжжя евакуаційна колона має підібрати ще людей – принаймні, зупинки анонсовані в Бердянську та Токмаку.

Україна молиться та чекає: чи доїхали евакуйовані з "Азовсталі" люди до Запоріжжя

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