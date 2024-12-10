«Автомагістраль-Південь» показала будівництво повністю захищених ліній оборони у Донецькій області

Про це повідомила компанія «Автомагістраль-Південь», яка займається будівництвом фортифікацій.

«Завдання надійно прикрити Дніпропетровщину. Перші опорні пункти вже побудовані. Головна відмінність наших фортифікацій – комплексний захист від FPV-дронів на всій лінії оборони. Компанія працює за принципом «проєктуй і будуй». Інженери «Автомагістраль-Південь» запропонували рішення, яке дозволяє швидко та якісно зводити повністю захищені укріплення з модульних металевих конструкцій», - повідомили у компанії.

Взводні опорні пункти (ВОП), які будує компанія на Донеччині - це фактично підземне містечко. Переходи між вогневими позиціями перетворені на надійно укріплені замасковані тунелі. Ворожій розвідці, як зазначають будівельники, дуже складно виявити місце їх розташування.

Сотні метрів таких захищених тунелів з’єднують вогневі споруди (ВС), уніфіковані фортифікаційні споруди (УФС) та командно-спостережні пункти (КСП).

«На даний час, ми єдина велика будівельна компанія, яка погодилась працювати на Покровському напрямі. В рекордні терміни, менше ніж за місяць, потрібно побудувати десятки кілометрів повністю захищених ліній оборони. Компанія, не отримавши ані копійки авансу, інвестувала сотні мільйонів гривень у виробництво бетонних та металевих конструкцій. Ми мобілізували понад 150 одиниць техніки, залучили понад 500 працівників. Перші опорні пункти вже готові! Роботи продовжують виконуватись цілодобово без вихідних. В умовах постійної загрози повітряних ударів. В умовах бездоріжжя. Наша команда справді робить неможливе, бо ми розуміємо, яке величезне значення для країни, для наших воїнів, має цей проєкт», - зазначає генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв.

«Автомагістраль-Південь» найбільша український підрядник з будівництва та інфраструктури. Минулого року компанія вперше вийшла на ринок ЄС, відкрила офіс в Румунії та вже реалізувала декілька проєктів з реконструкції аеропортів та автомобільних доріг. В Україні під час війни компанія відновили десятки мостів у деокупованих регіонах та побудувала новий магістральний водогін, який повністю забезпечує Кривий Ріг водою.