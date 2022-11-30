"Автомат – до дитини: "Давай грошей, бензин": Окупант розповів про поведінку товаришів в Україні

Ймедться про перший полк російської армії.

Російський військовий розповів про жахливе ставлення першого полку РФ до мирних жителів України: окупанти займаються вимаганнями в дітей, приставляючи їм до голови автомати.

Про це свідчить перехоплена українською розвідкою телефонна розмова загарбника.

"Кон*ені дебіли, бл*ть. Вони кон*ені просто. Заходять повільно, на*уй, є*ать. Автомат – до дитини, до голови: "Давай грошей, бензин, на*уй". От тобі й перший полк, бл*ть", – сказав окупант.

Нагадаємо, в одній з перехоплених розмов російський військовий, що воює під Кремінною, розповів, що окупанти застосовують в Україні заборонені фосфорні боєприпаси.

Ще один ворожий боєць з-під Кремінної вважає, що воює в Україні не з українцями, а з "неграми, арабами, французами, канадцями, фінами, америкосами". У перехопленій розмові з мамою він поцікавився в неї: "Тобі привезти вухо негра, мам?"

Окрім того, розвідці вдалося перехопити розмову російських військ, у якій окупанти зізналися, як на окупованій Луганщині вдесятьох зґвалтували 12-річну дівчинку.

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