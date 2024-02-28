“Автоматники пхають урну під обличчя”: міський голова Нової Каховки розкрив деталі псевдовиборів на ТОТ

Люди зачинилися у своїх домівках, не відкривають двері, щоб не йти на псевдовибори.

На окупованій території громади Нової Каховки вже розпочалися так звані вибори президента РФ.

Про це міський голова Нової Каховки розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Місто Нова Каховка й 10 населених пунктів, які входять до складу громади, перетворилися на територію-привид. Там стоять російські війська, це поряд Кринків, вони розташовані на межі громади. Життя в страхітті, яке обтяжене побудинковим обходом із запрошенням йти на так звані вибори, які розпочали окупанти зі зрадниками. Так звані вибори на території громади Нової Каховки вже розпочались, вже є документальне підтвердження”, — зауважив Коваленко.

За словами міського голови Нової Каховки, люди зачинилися у своїх домівках, не відкривають двері, щоб не йти на псевдовибори.

“Чи можна від цього ухилитися? Люди ізолювалися й зачинилися в домівках, не виходячи на вулицю. Вони намагаються нікому не потрапити на очі, не відкривають двері. Є частина мешканців, яка чітко тримає таку позицію, і триматимуть її до кінця. Тому що для них це голосування — це як знищення себе”, — наголосив Коваленко.

“Жінка розповідала, що біжиш до магазину, ховаєшся за будинками, а тебе зустрічають два автоматники та пхають урну під обличчя: “Кинь туди бюлетень”. Ну, що жінка може цьому протиставити”, — додав він.

Нагадаємо, Росія має намір зімітувати проведення так званих “виборів президента” на окупованих територіях. Для цього Кремль відправив на ТОТ спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих “виборчих комісій”.

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