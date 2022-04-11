Автомобілі, амуніція, медикаменти: військові на сході Україну отримали чергову гуманітарну допомогу (фото)

Автомобілі, амуніція, медикаменти: військові на сході Україну отримали чергову гуманітарну допомогу (фото)

Гуманітарна допомога надійшла завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників у Польщі.

Військовослужбовці, які боронять українську землю на східному напрямку нашої держави, отримали чергову гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє командування об'єднаних сил ЗС України.

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Як зазначив командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, допомога складається з автомобілів, військової амуніції, медикаментів, медичних аптечок, перев’язувальних матеріалів, термобілизни, а також харчових продуктів довготривалого зберігання.

"Гуманітарна допомога надійшла завдяки Асоціації міжнародних автомобільних перевізників у Польщі та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України", – зауважив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач подякував усім за надану допомогу, побажавши благодійникам наснаги у добрих справах.

Зазначається, що Асоціацією уже доставлено й доправлено в район ведення бойових дій понад 250 тонн гуманітарної допомоги.

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