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- Війна
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Автонаведення підвело: авіаексперт пояснив, чому "Кинжали" РФ зникають без сліду
Авіаексперт Валерій Романенко заявив, що російські “Кинжали” втрачають точність через РЕБ і плазмову хмару. За його словами, більшість з них не доходить до цілі або зникає.
Російські гіперзвукові ракети “Кинжал”, випущені 28 липня, ймовірно, не досягли цілей через вразливість до українських засобів радіоелектронної боротьби. Частина подібних ракет під час війни зникає без сліду — їхнє місце падіння неможливо встановити.
Про це в коментарі Radio NV заявив авіаексперт Валерій Романенко.
За його словами, “Кинжали” не витримують дії РЕБ і втрачають здатність коригувати траєкторію, особливо за відсутності стабільного супутникового зв’язку.
“Схоже, що “Кинжали” не стійкі до РЕБ. Головна проблема гіперзвукової зброї — вона летить у хмарі плазми, яка не пропускає радіохвилі. Якщо ракета не має автономної системи самонаведення, вона покладається лише на інерційну навігацію. А з великою відстанню похибка зростає”, — пояснив Романенко.
Він зазначив, що в ідеальних умовах траєкторія коригується завдяки сигналу супутникової навігації (GPS/ГЛОНАСС). Але коли цей зв’язок блокується або підмінюється фальшивими координатами, ракета може серйозно відхилитися або взагалі впасти в невідомому місці.
“Скоріш за все, щось подібне і сталося. Якщо подивитися на загальну статистику, з приблизно 160 запущених “Кинжалів” збито близько 50. Решта — просто зникли з радарів. У росіян із цією “аналоговнєтною” зброєю — відповідні аналоговнєтні проблеми”, — додав експерт.
Раніше повідомлялось, що російські війська рідше застосовують крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря під час обстрілів України. Причиною може бути їхня мала ефективність.