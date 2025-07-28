Автонаведення підвело: авіаексперт пояснив, чому "Кинжали" РФ зникають без сліду

Ракета "Кинджал" РФ / © kremlin.ru

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Російські гіперзвукові ракети “Кинжал”, випущені 28 липня, ймовірно, не досягли цілей через вразливість до українських засобів радіоелектронної боротьби. Частина подібних ракет під час війни зникає без сліду — їхнє місце падіння неможливо встановити.

Про це в коментарі Radio NV заявив авіаексперт Валерій Романенко.

За його словами, “Кинжали” не витримують дії РЕБ і втрачають здатність коригувати траєкторію, особливо за відсутності стабільного супутникового зв’язку.

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“Схоже, що “Кинжали” не стійкі до РЕБ. Головна проблема гіперзвукової зброї — вона летить у хмарі плазми, яка не пропускає радіохвилі. Якщо ракета не має автономної системи самонаведення, вона покладається лише на інерційну навігацію. А з великою відстанню похибка зростає”, — пояснив Романенко.

Він зазначив, що в ідеальних умовах траєкторія коригується завдяки сигналу супутникової навігації (GPS/ГЛОНАСС). Але коли цей зв’язок блокується або підмінюється фальшивими координатами, ракета може серйозно відхилитися або взагалі впасти в невідомому місці.

“Скоріш за все, щось подібне і сталося. Якщо подивитися на загальну статистику, з приблизно 160 запущених “Кинжалів” збито близько 50. Решта — просто зникли з радарів. У росіян із цією “аналоговнєтною” зброєю — відповідні аналоговнєтні проблеми”, — додав експерт.

Раніше повідомлялось, що російські війська рідше застосовують крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря під час обстрілів України. Причиною може бути їхня мала ефективність.

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