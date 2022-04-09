Автор "Орла і Решки" Синельников показав свій будинок у Бучі до та після вторгнення російських окупантів

Автор "Орла і Решки" Синельников показав свій будинок у Бучі до та після вторгнення російських окупантів

Загарбники вщент зруйнували житло продюсера.

Режисер та ведучий тревел-проєкту "Орел і Решка" Євген Синельников показав, що залишилося від його будинку у Бучі, Київська область, після того, як туди вдерлися російські окупанти.

Світлинами він поділився на сторінці в Instagram. Синельников запостив фотографії, зроблені до та після вторгнення російських військ. На одному кадрі щаслива родина Синельникова обіймається, стоячи на сходинах, які ведуть до яскравої вітальні. На іншому – повністю зруйновані сходи, розтрощена стіна будинку, стеля, що обвалилася.

instagram.com/synelnykov_yevgen

instagram.com/synelnykov_yevgen

instagram.com/synelnykov_yevgen

"Дякую" руському міру, що "врятував" нашу сім'ю від жахів життя в Україні. Ось тепер заживемо!" – підписав фотографії ведучий.

instagram.com/synelnykov_yevgen

Зіркові друзі Синельникова прокоментували побачене. Так, креатвивний продюсер гурту The Hardkiss Вал Бебко написав коротко: "Пздц". На що Синельников відповів: "Втішаю себе тим, що вибралися живими. Стільки сусідів постріляли, що нам ще пощастило".

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