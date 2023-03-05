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"Автори війни отримають вироки" - Подоляк розповів про перший крок до спецтрибуналу щодо покарання РФ

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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"Автори війни отримають вироки" - Подоляк розповів про перший крок до спецтрибуналу щодо покарання РФ

Скриншот з відео

Подоляк наголосив, що, зокрема і Путін, отримає вирок.

Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, підписання угоди є формалізацією обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу для покарання ініціаторів війни РФ проти України, включно з диктатором Кремля Володимиром Путіним.

"Перший крок до трибуналу. Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Рф. Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до Спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки", - написав Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк наголошував, що скасування в Росії відповідальності за злочини на окупованих територіях є фактично легалізацією мародерства, зґвалтувань і вбивств як основних інструментів країни-агресорки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про трибунал для агресорки Росії.

Як повідомлялося, Британія допоможе Україні у створенні трибуналу для російських високопосадовців.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
582
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