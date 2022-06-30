Автошляхи до міста усипані уламками снарядів: Гайдай розповів про поточну ситуацію у Лисичанську

Автошляхи до міста усипані уламками снарядів: Гайдай розповів про поточну ситуацію у Лисичанську

Російські окупанти хаотично обстрілюють Лисичанськ.

Автошляхи до міста усипані уламками снарядів, колеса у транспорту проколюються регулярно - туди важко дістатися та виїхати звідти.

Про це 30 червня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що попри небезпеку до Лисичанська продовжується завіз продуктів харчування, воду населенню підвозять лише працівники ДСНС.

Очільник області також наголосив, що українські військові виконали завдання в Сєвєродонецьку на 200%, нанесли росіянам значних втрат в особовому складі та техніці. При відході з міста не було жодного загиблого з нашого боку, додав Гайдай.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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