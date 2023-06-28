Автозапчастини на 26 млн гривень: ДБР конфіскувала російський вантаж та передасть з нього гроші ЗСУ

ДБР вилучила російські автозапчастини на понад 26 млн гривень. Гроші направлять на потреби українських військових.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, правоохоронці на початку березня цього року виявили дві вантажівки із російським товаром на загальну суму 26 млн 102 тисячі гривень.

“Відомо, що до повномасштабного вторгнення російська фірма придбала в Румунії запчастини для автомобілів, що мали бути доставлені до рф транзитом через Україну. Туди прямувало більш ніж 800 коробів та ящиків різних розмірів із сотнею товарних позицій. Серед запчастин були датчики та кріплення, свічки запалювання двигуна, педалі, руків'я, дзеркала, генератори, відеокамери тощо”, - розповіли в ДБР.

Однак після початку повномасштабного вторгнення РФ до України транспортування призупинили на одному із митних постів Кам’янець-Подільського району.

“Наразі товар вилучено та передано Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У подальшому його направлять на потреби ЗСУ”, - підкреслили в ДБР.

Нагадаємо, що СБУ затримала на Сумщині "регіонала", який наводив російські ракети на позиції ЗСУ.

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