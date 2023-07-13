Автралія заявляє про "складнощі" в передаванні Україні винищувачів F-16

Україна продовжує активні переговори з Австралією щодо можливості отримання винищувачів F-18 Hornet. Це питання виявилося складнішим, ніж допомога іншими видами зброї.

Про це заявив міністр оборони Австралії Річард Марлз, пише ABC Radio National.

Марлз висловив сумнів щодо пропозиції посилити українські Збройні сили за рахунок списаних винищувачів F-18 Hornet. Він підкреслив, що літаки стають набагато складнішим питанням.

"Ситуація навколо літаків досить складна, але ми продовжуватимемо розмову з Україною щодо цього. Те, що ми надаємо, і те, що ми робимо, має бути практичним і має змінити ситуацію на краще", - зазначив Марлз.

Не дивлячись на складнощі, переговори між Україною та Австралією тривають, і обидві сторони намагаються знайти компромісне рішення. Винищувачі F-18 Hornet мають великий потенціал для підвищення обороноздатності України, тому сподівання на успіх переговорів залишаються.

Нагадаємо, що окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні.

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