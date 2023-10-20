“Азбука” окупанта: як зомбують українських дітей на захоплених територіях (відео)

Абетка для школярів на тимчасово окупованих територіях наповнена вигаданими пропагандистськими поняттями. У “азбуці” усе донбаське — і абрикос, і борщ і народ. До того ж додали розповіді про “родину-россию” та “русский язык”.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

“Загарбники цілеспрямовано намагаються насадити дітям набір пропагандистських штампів та ідей, які не мають нічого спільного з реальністю. Мета — деукраїнізувати свідомість дітей”, — йдеться у повідомленні.

Это "Азбука Донбасса" от роССиян. Тираж 17000 экземпляров pic.twitter.com/Stg3EdnTNb — LaraFilinskayaUkraine (@LaraFilinni) October 19, 2023

Нагадаємо, окупанти мають намір до кінця року вивезти 10 тисяч українських дітей із тимчасово окупованих територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Москви та Санкт-Петербурга. Ключова мета – так зване "культурне просвітництво".

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