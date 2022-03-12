Азербайджан готовий прийняти у себе зустріч між Україною та Росією

Азербайджан готовий прийняти у себе зустріч між Україною та Росією

За словами Гаджієва, президенти Азербайджану та Туреччини докладають зусиль для припинення війни в Україні.

Азербайджан висловив готовність прийняти у себе зустріч між Україною та Росією.

Про це сказав журналістам помічник президента Азербайджану – завідувач відділу з питань зовнішньої політики Адміністрації глави держави Хікмет Гаджієв у кулуарах Дипломатичного форуму в Анталії, передає Trend.

"Із цією пропозицією виступила українська сторона. Якщо буде такий намір, ми завжди готові прийняти цю зустріч. Азербайджан раніше приймав у себе зустрічі між генералами США та росії, а також зустріч у рамках діалогу Росія-НАТО. Логіка тут у тому, що Азербайджан не є членом ні НАТО, ні ОДКБ. Водночас Азербайджан – голова Руху неприєднання”, – сказав Гаджієв.

Він зазначив, що Азербайджан продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.

За словами Гаджієва, президенти Азербайджану та Туреччини докладають зусиль для припинення війни в Україні.

Тим часом, в Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили перемовини з Росією у форматі відео. Для переговорів створено спеціальні робочі підгрупи.

ТСН.ua

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