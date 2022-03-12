Азербайджан готовий прийняти у себе зустріч між Україною та Росією

За словами Гаджієва, президенти Азербайджану та Туреччини докладають зусиль для припинення війни в Україні.
Азербайджан висловив готовність прийняти у себе зустріч між Україною та Росією.
Про це сказав журналістам помічник президента Азербайджану – завідувач відділу з питань зовнішньої політики Адміністрації глави держави Хікмет Гаджієв у кулуарах Дипломатичного форуму в Анталії, передає Trend.
"Із цією пропозицією виступила українська сторона. Якщо буде такий намір, ми завжди готові прийняти цю зустріч. Азербайджан раніше приймав у себе зустрічі між генералами США та росії, а також зустріч у рамках діалогу Росія-НАТО. Логіка тут у тому, що Азербайджан не є членом ні НАТО, ні ОДКБ. Водночас Азербайджан – голова Руху неприєднання”, – сказав Гаджієв.
Він зазначив, що Азербайджан продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.
За словами Гаджієва, президенти Азербайджану та Туреччини докладають зусиль для припинення війни в Україні.
Тим часом, в Офісі президента Володимира Зеленського підтвердили перемовини з Росією у форматі відео. Для переговорів створено спеціальні робочі підгрупи.
Читайте також:
- Що таке Байрактар: основні характеристики, де використовується
- Озброєння ЗСУ
- Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують
- Що таке Javelin: характеристики, як і де використовують
- Літаки армії ЗСУ