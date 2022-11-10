"Аж гай шумить": Арестович розповів, як ЗСУ "проводжають" окупантів з Херсона

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ не дозволяють російським окупантами без втрат вийти з українського Херсона. Українські захисники намагаються максимально обстрілювати загарбників.

Про це він сказав 10 листопада у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Я переконаний, що вони підуть. І ознакою цього є підрив мостів. Якщо б вони залишались, то мостів би не підривали. От уже дехто почав нарікати, мовляв "договорняк". Ми по них так стріляємо, що гай шумить. Зараз йде робота, там потужні вибухи. У нас на цьому напрямку брак далекобійної артилерії і ми не все можемо обстріляти. Плацдарм все ще далеко. Так далеко може дострілювати лише HIMARS. Але ми ці ракети не можемо використовувати на трьох піхотинців, які йдуть через міст. Вчора біля Антонівського моста накрили колону і тимчасовий штаб. В іншому місці накрили їх теж. Там було тільки біля 50 ліквідованих. А тому ми працюємо", - пояснив Арестович.

Ситуація в окупованому Херсоні

Контрнаступ на півдні України триває. 10 листопада президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомили про звільнення 41 населеного пункту на півдні України.

Мешканці окупованого українського Херсона повідомляють, що 10 листопада чутно звуки вибухів, зокрема в районі Антонівського мосту, а в передмісті самого Херсона звучать автоматні черги. Також люди зауважили, що росіяни почали тікати з міста навіть на моторних човнах.

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