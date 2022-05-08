"Азов" - це подразник, що зводить з розуму політичну еліту РФ": в ОП пояснили щоденні штурми "Азовсталі"

"Азов" - це подразник, що зводить з розуму політичну еліту РФ": в ОП пояснили щоденні штурми "Азовсталі"

Не маючи навіть натяку на хоч якусь перемогу в війні з Україною, президент Росії Володимир Путін робить ставку на взяття Маріуполя. Єдиною перепоною для того, щоб об’явити "перемогу", залишаються захисники "Азовсталі", зокрема полк "Азов".

Для росіян Маріуполь чи будь-яке місто на сході України — символічне, сакральне, яке треба знищити або завоювати. Для них це принципова позиція.

Про це заявив в інтерв’ю НВ радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Полк "Азов" — це взагалі подразник, який з розуму зводить практично всю політичну еліту Росії. Хочу наголосити на тому, що ми маємо трошки обережніше сьогодні говорити про "Азовсталь", - зазначив він.

За словами Подоляка, на 73 день війни РФ не отримала ще жодного результату, про який вони з пафосом і помпою говорили на початку «спецоперації». Тому вони нервово ставляться до будь-яких заяв, особливо щодо "Азову", "Азовсталі".

"Нам треба бути обережнішими, бо все ж є надія, що певні зусилля допоможуть нам забрати наших цивільних, військових, поранених. Переговори йдуть на різних рівнях сьогодні і може якесь рішення буде", - резюмував він.

Нагадаємо, що перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі" завершено. Вдалося врятувати понад 300 людей: жінок, дітей. Нині готується другий етап евакуаційної місії: виведення поранених і медиків.

Із "Азовсталі" вдалося евакуювати ще пів сотні цивільних