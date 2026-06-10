"Азов" і СБУ вивели з ладу порт Маріуполя: росіяни втратили важливий логістичний вузол

Порт Маріуполя більше не придатний для використання

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Російські окупанти втратили можливість використовувати порт Маріуполя. Спільну операцію провели бійці 1-й корпусу НГУ «Азов», ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та ЦСО «А».

Про це повідомляє 1-й корпус НГУ «Азов».

Росіяни більше не можуть використовувати порт у Маріуполі

Бійцям вдалося знищити об’єкти критичної інфраструктури Маріупольського торгівельного порту. Зокрема, було уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та місткості з паливно-мастильними матеріалами.

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Також під удар Сил оборони потрапив підсанкційний суховантаж «Lady Augusta», що є частиною «тіньового флоту» РФ.

Російські окупанти зазнали чергового болісного удару. Морський торгівельний порт у Маріуполі тепер знеструмлений.

Логістика росіян у районі ускладнена. Бійці «Азову» продовжують контролювати логістичні потужності та нищити росіян у Приазов’ї.

Російських пропагандистів «розриває» від атак ЗСУ по Маріуполю

Російські воєнкори б’ють на сполох, адже зони, які раніше вважалися безпечними, перетворилися на пастки. Системи РЕБ виявляються безсилими проти нових безпілотників, що дозволяє українським силам, зокрема бійцям 1-го загону Нацгвардії «Азов», вільно знищувати бензовози та військові вантажівки поблизу окупованого Маріуполя.

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Особливе занепокоєння у пропагандистів викликає те, що у 2026 році російські колони зазнають ударів навіть за 35 км від фронту, а ситуація на трасі Маріуполь — Донецьк уже нагадує логістичний колапс під Горлівкою.

Крім того, паніку посилює здатність українських дронів з дальністю до 200 км діставати до стратегічної траси Маріуполь — Бердянськ — Мелітополь. Ця артерія вздовж Азовського моря є ключовим шляхом до Криму, і її планомірне перерізання методично позбавляє окупантів постачання.

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