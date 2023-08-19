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«Азов» отримав від «Сталевого фронту» машин та прицілів на 40 мільйонів гривень

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«Азов» отримав від «Сталевого фронту» машин та прицілів на 40 мільйонів гривень

Бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України отримала велику партію техніки, яка необхідна для ефективного знищення ворогів: 8 пікапів, 30 автономних зарядних станцій EcoFlow, 30 «старлінків», 5 лазерних далекомірів та 10 біноклів. На підході також 100 тепловізорів Арчер військового призначення, та 5 тепловізійних прицілів Арчер: їх очікують вже найближчим часом. Вартість техніки – близько 40 мільйонів гривень, передала її компанія Метінвест в рамках мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

Тепловізори та тепловізійні приціли, які отримають бійці – високої якості і є пристроями військового призначення. Вони здатні витримати складні умови експлуатації, працюють у холод та в спеку, та мають високу волого- та ударостійкість. 

«Арчер - це самий топ, який на даний час є. І якщо вони у нас є, то військовослужбовці роблять свою справу на 100 відсотків", - посміхається заступник командира бригади спеціального призначення Азов з озброєння, начальник технічної частини. 

Ці тепловізійні приціли працюють з великими натівськими калібрами та оснащені балістичним калькулятором, а український виробник забезпечує повне сервісне обслуговування. Саме тому обрали цю техніку, попри високу вартість, зізнаються у Метінвесті. 

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«Приціли витримують великі навантаження, вони є дуже точними і вважаються одними з найкращих у світі. Вони є на озброєнні багатьох армій світу. А ще на передку дуже потрібен зв’язок, адже передавальні антени. Тому передаємо також партію старлінків", - каже керівник Проєктного офісу компанії Метінвест Олександр Водовіз. 

Всього від початку війни Метінвест спрямував вже понад 2 млрд грн на підтримку української армії у межах «Сталевого фронту». Загалом Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним 5,5 млрд грн з початку великої війни з росією.

Дата публікації
Перегляди
115
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