"Азов" повертається до Маріуполя: відкривають новий етап боротьби за окуповане місто

Військовий "Азову" / © "Азов"

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Після оборони Маріуполя 2022 року відновлений і розширений “Азов” знову зосереджує увагу на місті та російській логістиці в окупованих районах. Підрозділ завдає ударів по об’єктах, які допомагають Москві утримувати контроль над півднем України та постачати війська на фронт.

Про це пише Reuters.

Минулого тижня безпілотники Першого корпусу “Азов” атакували стратегічний морський порт у Маріуполі. Цілями стали електричні підстанції, ремонтні бази та судно, що перебуває під санкціями. Унаслідок атаки в порту зникло електропостачання.

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Reuters повідомляє, що змогло підтвердити місце зйомки частини відео атаки, яке оприлюднив корпус.

“Азов” готує нові операції

Начальник штабу Першого корпусу “Азов” полковник Арсен Дмитрик заявив Reuters, що подібних операцій буде більше. За його словами, підрозділ хоче продемонструвати свої можливості, технології та планування.

Водночас Дмитрик визнав, що витіснення росіян із Маріуполя, який розташований приблизно за 120 км від майже незмінної лінії фронту, — це довгострокова задача.

“Якщо на це знадобиться 20 років, ми витратимо 20 років на планування, очікування, підготовку. Але коли прийде час, ми маємо бути готові. Я вірю, що ми його повернемо”, — сказав він.

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За словами Дмитрика, це “лише питання часу”.

Удари по Маріуполю та дорогах постачання

Атака по порту відбулася за кілька кілометрів від зруйнованого металургійного заводу, де бійці “Азову” та інші українські військові тримали оборону під час російської облоги Маріуполя 2022 року.

Перед цим протягом кількох місяців “Азов” завдавав ударів по важливих автошляхах на окупованих територіях Донецької області, зокрема в районі Маріуполя. Ці дії є частиною системної спроби порушити російські лінії постачання.

На оприлюднених відео корпусу видно, як дрони атакують російську військову техніку на дорогах і трасах навколо Донецька. В іншому відео від 8 травня показані кадри з дрона над центром Маріуполя та пошкодженим комбінатом “Азовсталь”.

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“Азов уже патрулює своє рідне місто Маріуполь. З повітря — поки що”, — йшлося в повідомленні підрозділу.

Навіщо Україні бити по логістиці РФ

За словами офіцера корпусу з безпілотників, у межах української кампанії ударів на середній дальності головна мета “Азову” — перекрити постачання російських вантажів, насамперед пального, з Росії через ключові вузли, зокрема Маріуполь і Донецьк.

Він зазначив, що постійний рух вантажівок відкритими дорогами складно захищати.

“Сховати цистерну з пальним неможливо. Це просто нереально”, — сказав офіцер.

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Серед маршрутів, які атакували українські сили, — траса М14, що з’єднує Маріуполь із російським Ростовом, траса Н20 у напрямку Донецька та кільцева дорога навколо Донецька.

Українські військові також посилюють удари по логістичних об’єктах уздовж окупованого Росією “сухопутного мосту” на півдні України, який з’єднує РФ із Кримом. Це вже призводило до проблем із пальним на півострові.

Як це впливає на російську армію

Експерт Центру нової американської безпеки Франц-Штефан Гаді заявив, що удари “Азову” мають не миттєвий, а накопичувальний ефект. Вони змушують російську армію розосереджувати техніку, робити довші об’їзди та частіше пересуватися вночі.

З часом це знижує наступальний темп, який Росія може підтримувати на полі бою.

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Водночас російські війська продовжують тиснути на Донеччині й наближаються до Костянтинівки — одного з важливих вузлів так званого “фортечного поясу” області. Російські дрони також атакують українську логістику.

Попри це загальний темп просування РФ останніми місяцями сповільнився, а українські сили відвоювали частину територій на окремих ділянках фронту.

Які дрони використовує “Азов”

Одним із ключових засобів корпусу є дрон Hornet із підтримкою штучного інтелекту. Його розробила американська оборонно-технологічна компанія Perennial Autonomy, що належить колишньому генеральному директору Google Еріку Шмідту.

За словами аналітика Роба Лі, оператори “Азову” модифікували ці дрони, встановивши термінали Starlink, щоб збільшити їхню початкову дальність у 100 км.

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“За багато вдосконалень Hornet відповідав саме “Азов”, — сказав він.

Повернення полонених залишається пріоритетом

Дмитрик заявив, що удари по дорогах до Маріуполя та з нього мають допомогти досягти однієї з ключових цілей — пришвидшити завершення бойових дій і домогтися звільнення понад 700 бійців “Азову” з російського полону.

Україна наполягає на обміні полонених за формулою “всіх на всіх” як на одному з центральних елементів будь-якої мирної домовленості.

Командир корпусу Денис Прокопенко раніше заявляв, що звільнення побратимів є його особистим пріоритетом і “справою честі”.

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Сьогодні “Азов” формально входить до складу Національної гвардії та, за оцінками аналітиків, є одним із провідних українських формувань у сфері застосування безпілотників. За даними підрозділу, корпус розширився до шести бригад, полку безпілотників і підрозділу спеціального призначення, а його чисельність становить десятки тисяч військових.

Раніше повідомлялось, що російські воєнкори б’ють на сполох, адже зони, які раніше вважалися безпечними, перетворилися на пастки. Системи РЕБ виявляються безсилими проти нових безпілотників, що дозволяє українським силам, зокрема бійцям 1-го загону Нацгвардії «Азов», вільно знищувати бензовози та військові вантажівки поблизу окупованого Маріуполя.

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